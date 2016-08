Milieuzone brengt meer dan miljoen in schatkist

De gemeente beschikt over cijfers tot en met maart van dit jaar. Dat is elf maanden na de start van het beboeten in mei 2015.

In die periode werden bijna 14.000 bonnen uitgeschreven. De hoogte van de boete bedraagt 90 euro. Dat betekent dat de overtreders ruim 1,25 miljoen euro hebben moeten betalen.



In de eerste twee maanden was het aantal boetes verreweg het hoogst: meer dan 2.000 per maand. Daarna daalde het aantal overtreders tot ruim 8oo per maand in de maanden november, december en januari. In februari en maart steeg het aantal dieselauto's dat de binnenstad inreed juist naar meer dan 1.000 per maand.



Piekmaanden

De eerste twee piekmaanden buiten beschouwing gelaten, leidde de milieuzone gemiddeld tot 1.000 bonnen per maand. Als dat gemiddelde het afgelopen halfjaar gelijk is gebleven, staat de teller vandaag op 1,7 miljoen euro.



De gemeente Utrecht heeft geen verklaring voor de dip en daaropvolgende stijging. ,,We gaan uit van een stabiel aantal van rond de 1.000 boetes per maand'', zegt woordvoerder Eefje Nienhuis. ,,De milieuzone is een maatregel om de gezondheid te bevorderen, dus we hopen op een daling.''



Bebording

De gemeente kijkt nog naar betere bebording langs belangrijke invalswegen, maar zegt geen nieuwe instrumenten te hebben om het aantal overtreders verder te verminderen.



Hoewel de milieuzone een gemeentelijk initiatief is en Utrecht de kosten betaalt, gaat de opbrengst van de boetes rechtstreeks naar het rijk. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int de boetes. Volgende maand komen cijfers over de resterende maanden van dit jaar.



Grens

Een paar honderd boetes zijn door justitie verscheurd, nadat automobilisten in bezwaar gingen. Dat loonde onder meer in gevallen waar de grens van de milieuzone niet goed stond aangegeven.



Voor de zomer presenteerde de gemeente een eerste onderzoek naar de effecten van de milieuzone. Voor- en tegenstanders haalden uit die cijfers hun eigen gelijk. Morgen praat de Utrechtse gemeenteraad over het onderwerp. Dan wordt onder meer gesproken over een nauwkeuriger vervolgonderzoek naar de effecten.