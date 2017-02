Milieuzone is nu echt een blijvertje

Utrechtse se­rie­ver­krach­ter krijgt ook in hoger beroep 16 jaar cel

16:19 De Utrechtse serieverkrachter Gerard T. is vanmiddag in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot de maximale straf van 16 jaar cel, voor vier verkrachtingen 1995 (3x) en 2001 in het groene gebied ten oosten van Utrecht. Dat was conform de eis van het OM en de straf die hij in de rechtbank kreeg.