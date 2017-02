Miljoenen liters beton voor ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein

Pegida-leider: burgemeester Jan van Zanen is landverrader

12:41 Voorman Edwin Wagensveld van Pegida is woedend op de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. In een video op Facebook noemt Wagensveld de burgemeester een landverrader omdat Pegida niet in de Utrechtse binnenstad mag demonstreren. ,,Ik heb schijt aan u, meneer Van Zanen.”