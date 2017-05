Mindervalide supporter baalt van parkeerbeleid FC Utrecht

Excuus

De Nijkerker was echter niet tevreden gesteld. ,,Die opmerking van de medewerker was niet kies, maar als daar excuses voor worden gemaakt, dan doe ik daar niet meer moeilijk over. Het gaat me meer om het beleid van FC Utrecht voor mindervaliden-parkeren. Wat zijn de regels? Opeens zijn die klaarblijkelijk veranderd. Ben ik dan alleen goed genoeg om jaarlijks mijn seizoenkaart te verlengen’’?

Perry Hendriks, woordvoerder van FC Utrecht betreurt de gang van zaken. ,,We gaan nogmaals onze excuses aanbieden aan meneer Huisman en we zullen hem verzekeren dat hij voor de eerste twee thuiswedstrijden een gegarandeerde plek heeft op P1. Het probleem is dat we op P1 tien gereserveerde mindervaliden- parkeerplaatsen hebben die op die dag allemaal bezet waren vanwege de drukte. Dat kan gebeuren, net zoals de invalide-parkeerplaatsen in een winkelcentrum ook wel eens vol zijn. Dat is vervelend, maar dat kan gebeuren. Maar dat had meneer Huisman op een betere manier uitgelegd moeten worden.’’