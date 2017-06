Mini vat vlam tijdens proefrit

Bijna 1.000 reacties op sluiten populair café in Veenendaal

16:37 Bijna 1.000 reacties zijn er via Facebook binnen gekomen op het bericht dat het populaire café De Heeren van Ruysdael in Veenendaal morgen voor de laatste keer open is. Na bijna twintig jaar stopt eigenaar Remco Enkelaar met zijn kroeg in het Veenendaalse centrum.