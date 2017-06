Minister Asscher vond onderzoek naar alFitrah 'te slap'

Minister Asscher vond het rapport dat het Verwey-Jonker Instituut maakte over de salafistische organisatie alFitrah te slap. Dat blijkt uit stukken die in het bezit zijn van het AD. De minister wilde met het rapport in de hand een stevig statement maken tegen het salafisme, maar het rapport was daar niet hard genoeg voor, vond de minister.

Verwey-Jonker deed onderzoek naar de pedagogische effecten van Koranlessen die alFitrah geeft aan jonge kinderen. In een lijvig rapport schreven de onderzoekers dat de lessen weliswaar pedagogisch verantwoord zijn, maar dat er ook risico’s zijn. Door de dogmatische, salafistische leer die in de lessen verwerkt zit, lopen kinderen het risico minder kansen te krijgen op de arbeidsmarkt.

Zorgen

Asscher vond dat de rol van het salafisme (orthodoxe stroming binnen de islam) in het onderwijs van alFitrah een veel belangrijkere plek zou moeten krijgen in het onderzoek. Zijn ambtenaren schreven dat in een advies op het conceptrapport dat de gemeente Utrecht deelde met het ministerie. Asscher maakt zich al enige tijd zorgen over de groeiende rol van het salafisme binnen de Nederlandse moslimgemeenschap en hoopte dat het rapport van Verwey-Jonker hem extra munitie zou geven.

De mails tussen het ministerie en de gemeente heeft het AD in bezit gekregen via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). ,,Het onderzoek is alleen goed te begrijpen als de lezer de crux van het salafisme kent, in het bijzonder de missie van alFitrah. Dat zou een prominentere plek in het rapport moeten krijgen; optekenen als ‘must read’”, zo staat er in een mail.

Ook schrijven de ambtenaren van Asscher dat hij het uiteindelijke resultaat van het rapport te slap vindt. Dat ligt volgens de gemeente Utrecht aan het feit dat het onderzoek van Verwey-Jonker zich toespitste op het pedagogisch klimaat van de lessen, en niet op het salafisitische gedachtegoed van alFitrah. ,,We schatten in dat de minister kritisch zal reageren. Daarbij is het van belang een zodanig gebalanceerde reactie te maken die de burgemeester en wethouder (van Utrecht) niet voor de voeten loopt.”

Vermaand

Daags na publicatie van het onderzoek van Verwey-Jonker meldde het AD de zorgen van vier oud-studenten van alFitrah. Die vertelden dat hen door imam Suhayb Salam werd geleerd criminele moslims niet aan te geven bij de politie. De reden daarachter is dat deze moslims vermaand zouden moeten worden, en niet verklikt bij de politie. Een oud-student zei daarover: ,,Zij denken verraad te plegen aan de islam door naar de politie te stappen. Dat is echt een misinterpretatie.”

Na die publicatie haalde Asscher in de Tweede Kamer hard uit naar alFitrah. ,,De conclusie voor ouders moet duidelijk zijn: houd kinderen daar weg. Als advies van vader tot vader zeg ik: haal je kind daar weg. Anders neem je als ouders het risico dat je kinderen opgroeien op een manier waardoor hun toekomst in Nederland in gevaar komt.” Volgens de PvdA-minister heeft alFitrah een zeer negatief effect op de samenleving en op de Utrechtse wijk Overvecht. ,,De moskee speelt een kwalijke rol. De Nederlandse samenleving verdient het niet te worden vergiftigd met zieke denkbeelden.”