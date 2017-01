Mirliton moet toch wijken voor winkels

Zolang het Mirliton niet gesloopt hoeft te worden, is het theater nog te huur, aldus Klépierre. Berichten als zou de sloop dit voorjaar al zijn, kan woordvoerster Lambooij niet bevestigen. ,,Dat klopt niet. Wie dat geschreven heeft, heeft dat niet van ons. De exacte datum is nog niet bekend. We kijken naar verschillende varianten. Of de sloop dit jaar plaatsvindt, durf ik niet te zeggen.''



Voormalig V&D-pand

De sloop hangt onder meer af van de plannen met het voormalige V&D-pand. "De oostgevel hiervan zit in hetzelfde stukje van het winkelcentrum.''



Het V&D-pand wordt de komende 1,5 jaar drastisch verbouwd en gesplitst, zodat er twee grote winkels in kunnen (Primark en naar verluid Hudson's Bay).



Ondernemer Rob Pieterson is een van de Utrechters, die zich vier jaar geleden samen met Tom Staal en GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg voor het behoud van het Mirliton heeft ingezet. Pieterson is blij dat hij toen bereikt heeft wat hij wilde bereiken: dat het Mirliton langer is opengebleven. En dat sindsdien veelvuldig nog gebruik is gemaakt van het theatertje.



Rekken

"Toen was het duidelijk dat het al weg moest, maar we hebben het kunnen rekken. Corio heeft haar best voor ons gedaan.''



Pieterson, die sinds drie maanden de brasserie in het Meernse Azotod runt, heeft er vrede mee dat het Mirliton alsnog ten prooi gaat vallen aan de slopershamer. "Het is tijd voor nieuwe dingen.''



Zwanenberg zou het jammer vinen waneer het Mirliton definitief zou verdwijnen. "Het is een van de weinige plekken in HC die niet zijn veranderd.'' Hij hoopt dat Klépierre de ronde bar en de mooie lichtbak met de naam Mirliton een herbestemming geven. "Het is zonde als dat soort dingen in de prullenbak belanden. Die lichtbak wil ik eventueel wel hebben.''