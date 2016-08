Misbruiker van kinderen vergreep zich zelfs aan baby

Niet opgewonden

Zelf beweerde Van L. dat hij niet zo goed begreep waarom hij dit allemaal gedaan had. ,,Ik werd er niet opgewonden van of zo.'' Bovendien ontkende hij seks met de jongen gehad te hebben en vond het meisje van acht jaar het zelfs wel fijn. ,,Ze vond het zelf ook lekker en vroeg er op een gegeven moment zelf om.''



Volgens onderzoekers is Van L. zwakbegaafd, een pedofiel en is hij hyperseksueel. Daarom was zelfs een seksdate met een vrouw uit Barendrecht nog niet voldoende om zijn lusten te botvieren. Hij ontkende in alle toonaarden, maar uit chatgesprekken bleek dat ze de baby, die op het bed lag terwijl het volwassen stel seks had, door allebei ook seksueel werd misbruikt.



Geen berouw

De aanklager geloofde ook niet zo hard dat de verdachte berouw had van zijn daden. ,,Hij zegt wel dat hij spijt heeft, maar nadat hij voor de eerste keer betrapt werd, ging hij gewoon door. Hij is een gevaar voor zijn omgeving.'' Ze eiste vijf jaar cel tegen de man en tbs met dwangverpleging. Dat betekent dat hij gedwongen wordt permanent in een tbs-kliniek moet blijven tot hij weer gezond is verklaard.



De rechtbank doet op 14 september uitspraak.