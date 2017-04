Mislukt project in Lunetten: 'groene' geveltuinen zijn bruin en grijs

Het had zo mooi en vooral ook zo groen kunnen zijn. Bruin is echter de overheersende kleur van de 'verticale daktuinen' die sinds 2012 aan de gevels van een rij woningcomplexen aan de Simplonbaan in de Utrechtse wijk Lunetten hangt. Woningcorporatie Portaal constateert dat het project is mislukt. Wat nu?

De tien enorme raamwerken, 8 bij 4 meter, hangen voor de trappenhuizen. In totaal zo'n 300 vierkante meter. In september 2012 feestelijk in gebruik genomen als een 'uniek project'. Groene gevels van deze omvang bestonden nog niet in Utrecht.

En nog steeds niet, is de wrange constatering nu. De rotsplantjes zijn dood en zelfs een deel van het onkruid is bruin. De meeste 'gaten' in de roosters, waarin substraat zat dat de planten moest laten groeien, zijn leeg. Zwarte rubberen slangetjes lopen omhoog, waarschijnlijk om de gevels van water te voorzien. Het heeft niet mogen helpen.

,,Ik weet nog dat ze het aanbrachten'', zegt bewoonster Maartje Kloeg. ,,Is dat alweer vijf jaar geleden? Het is jammer dat het niet gelukt is. Het idee is erg leuk.''

Volledig scherm De groene geveltuinen aan de Simplonbaan zijn niet bepaald uit de verf gekomen. © AD

Tobben

Diverse bewoners zeggen dat het vanaf het begin af aan tobben was met de groene gevels. ,,Het is nooit wat geworden'', zegt een man die zijn fiets uit de berging haalt. ,,Af en toe kwam er een tankwagen die er wat vloeistof in pompte, maar dat hielp ook niet.''

Simone Snoeijenbos woont nog maar net aan de Simplonbaan en vroeg zich al af wat er toch aan de gevels hangt. ,,Dus het zou groen moeten zijn? Dat zou wel mooi zijn.'' Kijkend naar de bruine roosters stelt ze vast: ,,Maar nu zou het mooier zijn als ze er niet zaten.''

Woordvoerder Elmy Liefferink van woningcorporatie Portaal, eigenaar van de woningcomplexen, beaamt: ,,Op dit moment moeten we vaststellen dat het project mislukt is.'' De belangrijkste reden daarvoor is volgens haar het faillissement van het bedrijf dat de groene gevels bedacht en aangebracht heeft. Azet Hoveniers uit Dongen ging vorig jaar failliet. Er is nog contact geweest met de hovenier met de vraag hoe het verder moet het de gevels, zegt Liefferink. ,,Maar ja, de goede man is financieel vastgelopen. En van een kale kip kun je niet plukken.''

Quote De goede man is financieel vastgelopen. En van een kale kip kun je niet plukken Elmy Liefferink

Bewoners geven aan dat het ook vóór 2016 niet goed ging met de groene gevels. Liefferink vindt het 'vreselijk moeilijk daar iets over te zeggen'. ,,In het begin ging het goed. Maar het was een experiment. Daarin kan van alles gebeuren.''