Mister Lipstick, heb jij alle vluchtwegen gecheckt?

Column Ik heb in mijn leven al heel wat films gezien, waarin het zetten van een ‘kraak’ centraal stond. Ocean’s Eleven, Heat en Reservoir Dogs. Stuk voor stuk spannende films, waarbij ik me uitstekend heb vermaakt.

Ik kan dan ook niet wachten totdat The Douglas van Quentin Tarantino in première gaat. The Douglas vertelt het waargebeurde verhaal over vier jongemannen die met een geblindeerde gezinswagen (Woezel-en-Pip-zonneschermpjes) een kraak zetten in een parfumerie in een doorsnee winkelcentrum in een doorsnee woonplaats. Wanneer ze worden betrapt door twee supergewone jongens, die net uit een taxi zijn gestapt na een avondje uit, volgt een wilde achtervolging over de woonerven van het voorstadje H.

Och mensen, wat had ik graag geluistervinkt bij de vier mannen die met een Audi stationwagen hebben ingebroken bij de Douglas op ’t Rond in Houten. Hoe zou dat nou gegaan zijn? Hebben ze hun voorbespreking op de carpoolplaats in Houten gehouden? Zijn ze nog langs de MacDrive gegaan? En zaten ze dan met beslagen ramen patat en Big Mac’s te schranzen en liet er een misschien wel een scheet, waardoor de stank in de gezinswagen helemaal niet meer te harden was? Zat er fritessaus aan hun bivakmuts en hadden ze met hun vette vingers nog wel grip op hun koevoet?

Mister Lipstick

,,Oké’’, zei de aanvoerder van het stel: ,,We spreken het nog een keer door, mister Blush, mister Nailpolish en mister Lipstick.’’ In dit filmgenre hebben de hoofdpersonen altijd codenamen. ,,Als ik ‘foundation’, zeg, start de actie. Blush, jij neemt het rimpel-kwadrant voor je rekening: dus alle anti-aging crèmes. Alles van L’Oréal, laat je staan. Goedkope shit is dat. Concentreer je op de Crème Royale Elixir van Orlane. Die moet je hebben.’’