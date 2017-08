Mitros geeft eigen huurders voorrang bij verkoop woningen

Wanneer de eigen huurders geen interesse hebben, gaan de huurwoningen van Mitros de vrije verkoop in en vallen ze doorgaans in handen van de hoogste bieder. De praktijk wijst uit dat die verkoopprijs vaak aanzienlijk hoger ligt.

De proef van Mitros, die half mei is ingegaan, duurt tot 1 november. Of die dan wordt verlengd of wellicht standaard wordt ingevoerd, is nog niet duidelijk. Mitros is de enige corporatie die haar huurders voorrang geeft bij de verkoop van haar woningen.

Doorstroom bevorderen

Tot dusver hebben acht huurders gebruikgemaakt van het aanbod van de grootste corporatie in de regio Utrecht. Het gaat dan om huizen met een vraagprijs tussen de twee en drie ton. Eengezinswoningen zijn het meest in trek. „Daar zijn we heel tevreden over”, reageert woordvoerder Kim Roetert. Mitros wil met de proef de doorstroom in de (sociale) verhuur bevorderen. „Acht huurders hebben een nieuwe stap gemaakt en hierdoor zijn weer acht huurwoningen vrijgespeeld.” In de regio Utrecht is een schrijnend tekort aan sociale huurwoningen.

In Utrecht mag Mitros, dat 30.000 woningen bezit, maximaal 200 woningen per jaar verkopen. In Nieuwegein ligt dit aantal op 30. „Maar deze aantallen halen we niet”, aldus Roetert.