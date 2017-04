Mobieltje voor arme kinderen uit een speciaal potje

Een telefoon, een laptop of nieuwe kleding voor jongeren die in armoede leven. Als het aan burgemeester en wethouders in Veenendaal ligt kunnen jongeren dit jaar al geld krijgen uit een speciaal potje uit Den Haag dat 336.000 euro per jaar bedraagt.

,,Je kunt je afvragen of een telefoon voor jongeren een eerste levensbehoefte is", aldus wethouder Arianne Hollander. ,,Maar voor jongeren is een smartphone erg belangrijk voor hun sociale leven."

Het is nog een voorstel en de gemeenteraad moet het nog goedkeuren. Maar wethouder Arianne Hollander heeft gisteren namens het college een aantal punten op een rijtje gezet waar het extraatje voor bestrijding van kinderarmoede aan besteed kan worden. Het gaat niet om cash geld in het handje, aldus de wethouder. ,,Dat mogen we niet met dit geld. Wanneer een jongere een telefoon zou willen, vraagt die dat aan via de minimaregeling. En wanneer die aanvraag goed is gekeurd, wordt dat met een speciale app dan verrekend." Dat gaat via het bureau minimaregelingen.

,,Voor de goede orde, het gaat dus niet om de nieuwste iphone, maar we vinden het wel belangrijk dat jongeren er bij kunnen horen. Dat ze er niet op aangekeken worden op school dat ze geen telefoon hebben."

Gemeenten krijgen vanaf dit jaar extra geld uit Den Haag om kinderarmoede te bestrijden. Dat komt van het ministerie van Sociale Zaken en moet via clubs als stichting Leergeld en het Jeugdcultuurfonds bij kinderen terechtkomen. In de Veenendaalse politiek bestond de vrees dat met trage ambtelijke molens dat geld dit jaar niet meer terecht zou komen. Daarom ligt er nu een pakket met snel inzetbare maatregelen.

Laptop

Ook de aanschaf van een laptop zit erin. Hollander: ,,In de huidige minimaregeling geldt één computer per gezin, maar dat kan lastig zijn als je als jongere in een groot gezin woont." Ook kleding gaat er onder vallen. ,,Via de kledingbanken hoorden we dat het vooral lastig is om schoenen te vinden. Met een kledingpakket kunnen we daar wat aan doen. Dat is ook belangrijk voor de eigenwaarde van kinderen." Enkele andere onderdelen zijn professionele huiswerkbegeleiding en vergoeding van schoolbenodigdheden.