Modevloggers geven video-advies in Hoog Catharijne

Wie advies wil over zijn nieuwe outfit, kan voor 'The Social Mirror' gaan staan. Op die manier wordt een verbinding gemaakt met de vlogger die op afstand tips geeft over de outfit. Onder meer Serena Verbon, bekend van beautylab.nl en bijna 30.000 volgers op Twitter, geeft advies.



Zaterdag staat het scherm voor het eerst in The Sting in Hoog Catharijne. Ook de week daarna staat het scherm in die winkel, waarna hij nog twee weken ergens geplaatst wordt.



Er is een groep vloggers die advies gaat geven. Na elke twee uur wordt er een nieuwe vlogger ingezet.