Moeders basisschool Nieuwegein willen gymzaal De Pinguin behouden

Ouders van leerlingen van de Willem Alexanderschool in Vreeswijk zijn afgelopen weekend een petitie begonnen om de geplande sluiting van gymzaal De Pinguïn in Nieuwegein uit te stellen.

Ze vinden de voorgestelde nieuwe gymlocatie De Sluis in de nabijgelegen wijk Zandveld te ver lopen voor hun kinderen. De petitie is al door ruim 150 mensen ondertekend.

De gemeente Nieuwegein wil de komende jaren van een tweetal gymlokalen af, waaronder dat in Vreeswijk. De sportlocaties zijn oud, staan leeg of voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.

Ook loopt het aantal schoolkinderen de komende jaren verder terug. In de gemeente Nieuwegein zijn daardoor over vijftien jaar nog maar twaalf locaties voor basisonderwijs over, nu zijn dat er nog 21 verdeeld over de gemeente.

Drukke wegen

Per 1 januari aanstaande sluit De Pinguïn en de 300 leerlingen van de Willem-Alexanderschool moeten straks twee kilometer verder lopen en twee drukke verkeerswegen kruisen. Het is de bedoeling dat de school in Vreeswijk een nieuwe locatie met gymzaal krijgt, maar de gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen.

De initiatiefnemers van de actie denken dat een nieuwe schoollocatie nog jaren kan duren. Sluiting van De Pinguïn vinden ze daarom onacceptabel en te vroeg.

Ineke de Kruijf is moeder van twee kinderen op de school en bedacht een petitie als tegengeluid. Samen met moeder Jolanda van Os zette ze die dit weekend op petitie.nl.

Ontevreden

,,Dat de Pinguïn dicht moet, vind ik prima. Maar wacht dan hiermee tot we een nieuwe schoollocatie hebben inclusief gymzaal'', vertelt ze verontwaardigd. ,,De Sluis is voor de kinderen een stuk verder lopen en ze moeten gevaarlijke wegen over. We zijn ontevreden dat het zo gaat.''

Ook is De Kruijf bang dat de langere reistijd ten koste gaat van gymtijd. ,,Het kan best dat de tijd om te gymmen hierdoor korter wordt of dat het ten koste gaat van lestijd."

De moeders hopen met de actie te bereiken dat De Pinguin na 1 januari in gebruik blijft. Gymnastiekvereniging Moveo gebruikt de gymzaal in Vreeswijk ook. Het is niet bekend waar deze vereniging haar activiteiten voortzet.

De gemeente Nieuwegein zegt het te duur te vinden om de sterk verouderde gymzaal na 1 januari 2018 open te houden. Het duurt waarschijnlijk nog 2 jaar voor de nieuwe school wordt opgeleverd. Volgens een eerder collegebesluit zou de zaal al afgelopen augustus gesloopt zijn. Naar sportzaal De Sluis moeten de kinderen volgens de gemeente 15 minuten lopen.

Link naar petitie: behoudgymzaaldepinguin.petities.nl