Moet Utrecht een straat of plein naar Dick Bruna vernoemen?

International Literature Festival Utrecht verhuist naar Tivoli­Vre­den­burg

11:20 Het International Literature Festival Utrecht vindt dit jaar plaats in TivoliVredenburg. Het driedaagse evenement duurt van 11 tot en met 13 mei. Het is de eerste keer dat het gehouden wordt in het muziekcentrum. Vorig jaar was de eerste editie in het Postkantoor aan de Neude.