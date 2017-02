Mogelijk teveel verkeer in Utrecht-West om stadsboulevard te versmallen

Het is zo druk op de verkeersader tussen de Utrechtse wijken Oog in Al en Zuilen, dat de door de gemeente gewenste versmalling onzeker is. Omwonenden reageren teleurgesteld.

Het creëren van zogeheten stadsboulevards vormt een belangrijk project in de stad. Door drukke vierbaanswegen te veranderen in smallere wegen met twee rijstroken en meer groen, wil de gemeente de leefomgeving verbeteren. Het is de bedoeling dat doorgaand verkeer de snelweg kiest. Met de voorbereiding en uitvoering zijn miljoenen gemoeid.

De 't Goylaan in Utrecht-Zuid werd vorig jaar al versmald, de Thomas à Kempisweg en Cartesiusweg tussen de wijken Oog in Al en Zuilen zijn de volgende in de planning. Maar volgens de nieuwste gemeentelijke berekening lijkt de doorstroming te slecht te worden met aan beide kanten een rijbaan minder.



Een gemeentewoordvoerder: ,,Op het deel Thomas à Kempisweg en het stuk Cartesiusweg tot aan de Nijverheidsweg is meer bestemmingsverkeer door de bedrijvigheid op bedrijventerrein Cartesiusweg. Voor het bestemmingsverkeer lijkt een weg met 2 keer 1 rijstrook te klein.''

Teleurgesteld

In dat scenario komt er wel een brede middenberm en extra oversteekplek. Ook komen er bredere voetpaden en verandert een deel van de ventweg in fietspad. De gemeente benadrukt dat het plan nog niet definitief is. ,,We zitten nog in het ontwerpproces. We zoeken met omwonenden naar oplossingen en zijn ondertussen aan het rekenen.''



Wijkraad West is 'buitengewoon teleurgesteld' als de versmalling niet doorgaat, zegt voorzitter Roos de Haan. ,,De wijkraad dringt hier al zes jaar op aan. De lucht is vies; de Cartesiusweg is veel asfalt met onoverzichtelijke afritten naar tankstations. Oversteken is voor fietsers en voetgangers amper te doen.''



De wijkraad zegt begrip te hebben voor knelpunten, maar pleit voor onderzoek naar alternatieven. De Haan noemt als voorbeeld een extra verbinding tussen de binnenring en de snelweg A2, waardoor auto's sneller de stad uit zijn. Ook ondersteunt ze een bewonersplan om de binnenring ter hoogte van Douwe Egberts te verleggen. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat bewoners van Utrecht-West zich het meest onveilig voelen in het verkeer.

Alternatief

Bewoners van de razenddrukke Thomas à Kempisweg hebben een alternatief plan bedacht voor de westelijke stadsboulevard. In 'Fris Alternatief' verdwijnen auto's helemaal van de straat. Verkeer tussen de wijken Oog in Al en Zuilen rijdt in het plan ter hoogte van Douwe Egberts via een slinger over de Vleutenseweg en Thomas à Kempisplantsoen. De Thomas à Kempisweg verandert dan in een groene zone voor wandelaars en voetgangers.

Wijkraad West is erg enthousiast en spreekt van een cadeautje van bewoners aan de stad. ,,Het plan van Fris Alternatief is een stedenbouwkundig plan waarbij de ring ietsje wordt verlegd en er psychologisch een knipje komt. Hierbij wordt het Thomas à Kempisplantsoen geïntegreerd in de wijk West'', zegt voorzitter Roos de Haan.