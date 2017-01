Mogelijke dader brand volkstuinencomplex door leden gezien

Ook zijn zwager heeft een huisje op het complex, dat is intact gebleven. ,,Ze willen me helpen het weer op te bouwen. We zullen zien. Ik heb vorig jaar voor het eerst appels uit mijn eigen boomgaardje geplukt. Dat is toch wel bijzonder. Goedkoper om zelf groente en fruit te verbouwen? Haha! Nee hoor, het is veel duurder en veel werk, maar het is gewoon mooi om zo je vrije tijd door te brengen.’’



Ook het huisje van vice-voorzitter Cavusoglu van De Doordouwers, ook bestuurslid van voetbalclub Nieuw Utrecht en voormalig gemeenteraadslid van GroenLinks, bleef gespaard. Maar dan wel op het nippertje, want zijn plek is pal naast dat van Kenan Alp. De dakgoot is deels gesmolten, maar verder staat alles bij hem nog op zijn plek.



Cavusoglu was er vanmorgen als eerste bij om de politie op het terrein naast tuincentrum Overvecht toe te laten. Hij zag de puinhopen met lede ogen aan. ,,We hebben 120 leden en zijn als vereniging nog hartstikke jong. Het is ook mooi om hier in dit veengebied te werken. We hebben slangen en houden bijen. We doen projecten voor de wijk Overvecht en met ouderen. Jammer dat dit dan gebeurt.’’