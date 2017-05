Monteurs voortaan op de bakfiets naar binnenstad

Walk of Love: hand in hand tegen negatieve reacties

11:33 Homo, lesbisch, bi, trans of hetero: iedereen is welkom tijdens de tweede Walk of Love in het centrum van Utrecht op zaterdag 20 mei. Tijdens de optocht wordt de liefde gevierd, in al haar diversiteit. ,,Te vaak passen LHBTI's zich aan om negatieve reacties te voorkomen. Ik hoop echt dat we dit kunnen doorbreken", zegt Simon Timmerman, vicevoorzitter COC Midden-Nederland.