Monumenten komen tot leven

Tussen Utrecht en Houten ligt Fort het Hemeltje, officieel: Fort bij 't Hemeltje. Het werd gebouwd in 1877 en 1880 en is daarmee het jongste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog was het fort nog in gebruik en zaten er soldaten. Sinds 2010 is het in handen van Staatsbosbeheer, die met de provincie Utrecht en gemeente Houten aan herontwikkeling van het fort werkt. ,,Om het fort toegankelijk te maken voor publiek hebben we hard gewerkt'', vertelt boswachter Tineke Harlaar. ,,We hebben munitie weggehaald en gebouwen opgeknapt, zodat deze als kantoorruimte kunnen dienen.'' Het fort biedt op dit moment onderdak aan organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid, waaronder INSID, het bedrijf van prins Carlos, dat duurzaamheid wil versnellen. Rondleidingen Morgen wordt Fort het Hemeltje feestelijk geopend. Er is een rondleiding en een spannende spionnenroute voor kinderen. Naast Fort het Hemeltje zijn nog veel forten toegankelijk. Zo opent ook Fort Honswijk aan de Lek zijn deuren. Tussen 10.00 en 17.00 uur zijn bezoekers welkom om op eigen houtje het fort te verkennen of mee te gaan met een rondleiding. Op het nabijgelegen Fort Lunet aan de Snel is zaterdagavond een buitenbioscoop. Op een groot scherm is de film The Imitation Game is te zien. Voorafgaand aan de film is er een barbecue. Bij Fort Everdingen is een bierproeverij en kunnen bezoekers met behulp van een plattegrond het fortterrein bekijken en ontdekken hoe Nederland hier de vijand probeerde tegen te houden.

Onthulling

In het stadhuis van Culemborg is de onthulling van nieuw cultureel erfgoed. De monumentale achttiende-eeuwse schouw en bijbehorende beeldengroep in de Schepenkamer is een van de erfgoedpareltjes van Culemborg. De Antwerpse beeldhouwer Walter Pompe maakte deze vergulde terracotta beeldengroep in 1735 in opdracht van het toenmalige stadsbestuur. Onlangs zijn de schouw en beelden minutieus gerestaureerd. De burgemeester mag het resultaat onthullen.



In de historische binnenstad van Vianen, zowel op straat als in monumenten, kruipen 80 acteurs zondag tussen 12.30 en 17.30 uur in de huid van voormalige bewoners en trakteren ze bezoekers op korte voorstellingen over het leven onder de Brederodes. Deze adellijke familie zwaaide bijna drie eeuwen de scepter over de heerlijkheid Vianen. Als opening trekt er een historische uitvaartstoet door Vianen.



Waagmeester

In het historische IJsselstein is in de Waag een waagmeester aanwezig om te vertellen over de werking ervan. Korenmolen de Windotter laat de wieken draaien en is te bezoeken.



Voor wie het lastig vindt om een keuze te maken uit alle activiteiten is er goed nieuws: Fort bij 't Hemeltje blijft ook na Open Monumentendag open voor publiek. Het is te bezoeken tijdens kantoortijden. Voor kinderen is er een speurtocht en er worden exposities en excursies gegeven.