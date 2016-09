Mooie Maliesingel nog verdacht rustig

De herinrichting van de Maliesingel is klaar. Het brede, rode asfalt aan weerszijden is voor de fietsers. In het midden is een smalle rijstrook waar auto's elkaar niet kunnen passeren. Mooi en rustig, vinden gebruikers en bewoners. Maar er zijn ook zorgen.



De Tolsteegsingel ondergaat eenzelfde metamorfose en die is nog niet klaar. En dus afgesloten voor auto's. De huidige paradijselijke rust op de Maliesingel geeft dus waarschijnlijk geen realistisch beeld van het eindresultaat, zo wordt gevreesd. ,,Wij zijn bang dat het straks weer de racebaan wordt die het was'', zegt Peter van Bekkum van de Fietsersbond Utrecht. ,,Nu is het inderdaad prachtig en rustig, precies zoals we het willen. We horen veel positieve geluiden. Maar wij zijn bezorgd over wat er gaat gebeuren, als er straks weer net zo veel auto's rijden als normaal. Waar zit de noodknop? We hebben onze zorgen geuit bij de gemeente, maar die staat daar wat optimistischer in dan wij.''