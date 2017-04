Mooie meiden met een manco én een missie

Anders

Marit legt troostend een hand op Elianne’s been als zij haar verhaal doet. Zij werd met één hand geboren en weet dus niet beter, maar kreeg er toch moeite mee in haar tienerjaren. ,,Op die leeftijd is iedereen heel zelfbewust. Alle meiden zien er hetzelfde uit. Maar ik was sowieso anders, want ik had één hand. Ik heb veel gehuild. Dat komt deels omdat ik niemand anders zag met een handicap.”



Meer mensen met een beperking in bijvoorbeeld de media zou daarbij goed kunnen helpen volgens haar. ,,Zodat kinderen met een handicap anders naar zichzelf kijken en mensen zonder handicap anders kijken naar mensen met een handicap. Want eigenlijk is ziek zijn niet erg, het is de wereld om je heen die het rot maakt.”



Elke beaamt dat. Toen ze op haar elfde in een rolstoel belandde, werd ze op school gepest met haar beperking. Dat ging er niet zachtzinnig aan toe. ,,Als ik door de gangen reed met m’n rolstoel, riepen mensen die ik helemaal niet kende keihard ‘kankerrolstoeler’. Of jongens sloegen me bewust op mijn been. Dat heeft me echt kapotgemaakt.” De ontdekking van haar passie voor rolstoelschermen, waar ze inmiddels prof in is en al meerdere prijzen mee won op wereldniveau, haalde haar uit die depressie.