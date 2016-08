Mooiweerplek aan het water voor de hele buurt

Ze wonen dáár, wijzen Lotte (32) en Sipke (37) naar de overkant van het water, richting de Douwe Egbertsfabriek. Het stel zit relaxed in de zon op een van pallets gefabriceerd bankje. Zoon Tijl van twee maanden slaapt ondertussen rustig door onder zijn voor de zon afgedekte wiegje. ,,Gek genoeg zijn we hier nog maar twee keer eerder geweest'' zegt Sipke. ,,Maar nu we een baby hebben, zochten we naar een fijne plek in de buurt om te ontspannen. Daar is dit ideaal voor. Lekker rustig en aan het water. Dit kan weleens onze nieuwe hang-out worden.'' En zo is Strand Oog in Al voor veel mensen hun hang-out. Gezinnen uit de buurt maken dankbaar gebruik van het speeltuintje en de ruimte, voor senioren is het overdag een mooie koffielocatie-met-uitzicht en vanaf een uur of vijf sluiten de hippe vogels zich aan voor een borrel met de voeten in het zand. ,,Die mix van mensen maakt het juist zo leuk,''zegt mede-eigenaar Joris Coenen (29). ,,Het heeft geen stempel van één soort publiek. Hier zit alles door elkaar.''

In 2014 opende de strandtent - kortweg SOIA - in deze vorm haar deuren. Daarvoor, van 2006 tot 2011, was er ook al een Strand Oog in Al op deze plek. Die ging drie jaar dicht wegens vergunningsperikelen. Coenen: ,,De strandtent had toen een andere sfeer. Het was hier nog lang niet zo druk. Omdat het zo'n verlaten stukje is en er af en toe wat verkeerde figuren rondhingen, was het soms best een beetje shabby.'' Maar Oog in Al werd steeds levendiger, met meer horeca-ondernemingen en met het gebied rond de Munt, de oude Cereolfabriek en SOIA als grote publiekstrekkers.



Biosavondjes

,,Ik geloof in deze kant van Utrecht. Ik woon er zelf ook en merk dat er steeds meer gebeurt. Ook mensen uit de binnenstad vinden het niet erg om tien minuutjes deze kant op te fietsen. Het is dichtbij, maar toch met dat even-lekker-weggevoel.'' SOIA is een strandtent-plus. Zo zijn er yogalessen in het weekend en maandelijks bios-avondjes. Wat kunnen we nog meer verwachten? ,,Als het past bij het SOIA-publiek, staan we voor veel open. Maar ik kan nog niets concreets noemen.'' Voor nu dus maar gewoon de lijn voortzetten? ,,Inderdaad. Met zulk mooi weer zitten we 's avonds gegarandeerd vol. Dat is wel een zekerheidje ondertussen.''