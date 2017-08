Blijft de teller meestal op maximaal zeven moorden per jaar steken, in Utrecht is dat aantal nu al ruimschoots gehaald. ,,Dat trekt een zware wissel op het normale werk, maar zulke zaken móeten opgelost worden’’, zegt politiechef Miriam Barendse. ,,Het doet pijn in mijn buik, maar andere zaken blijven dan inderdaad op de plank liggen.’’

Met de drama’s rond de 14-jarige meisjes Romy uit Hoevelaken en Savannah uit Bunschoten erbij, staat het aantal dodelijke slachtoffers van misdrijven dit jaar al op tien. Een van de meisjes komt uit Gelderland, maar de politie Midden-Nederland (Utrecht en Flevoland) had er de handen ook vol aan.

Bij een moordzaak wordt standaard een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van zo’n 25 politieagenten en rechercheurs ingezet. Die teams worden afhankelijk van het verloop van het onderzoek uitgebreid of verkleind. ,,Dat kost veel capaciteit en daar zijn dit jaar nog grote evenementen bijgekomen die ook veel menskracht kosten’’, zegt Barendse van het korps Midden-Nederland. Ze doelt daarmee op het EK vrouwenvoetbal en de wedstrijd FC Utrecht - Lech Poznan, waarvoor tientallen agenten uit het hele land werden ingezet.

Woninginbraken

Het terugdringen van het aantal woninginbraken is al jaren prioriteit bij veel politiekorpsen en gemeentes. Ook cybercriminaliteit steekt enorm de kop op. Maar als er keuzes gemaakt moeten worden, zijn levensdelicten voor de politie nog steeds het belangrijkste. ,,Elk slachtoffer van een misdrijf, groot of klein, is belangrijk. Criminaliteit is zeer bedreigend. Het liefst zouden we alles oppakken’’, aldus Barendse. ,,Maar we moeten het doen met de menskracht die we hebben.’’

Door de invoering van de landelijke politie, wordt er wel meer uit de menskracht gehaald dan voorheen, meent Barendse. Bij liquidaties is er landelijk overleg, in het Utrechtse geval wordt veel informatie uitgewisseld met Amsterdam. De TGO-teams krijgen vaak bijstand van andere korpsen, ‘burenhulp’, noemt Barendse dat.

Ook bij het Openbaar Ministerie, dat de zaken voor de rechter brengt, zorgen grote misdrijven als deze voor veel extra werkdruk. ,,Zelfs als het misdrijf al opgelost is, moet er veel onderzoek gedaan worden'', zegt woordvoerder Ties Kortmann. ,,Daardoor blijven andere zaken inderdaad wel wat langer op de plank liggen.''

Het percentage opgeloste misdrijven ligt bij moordzaken wel veel hoger dan bij andere criminaliteit. In zes van de negen Utrechtse moordzaken in 2017 zitten mensen achter de tralies, van een zevende zaak is de dader bekend, maar nog voortvluchtig.

Volledig scherm De politie onderzoekt de moord op Hakim Chengachi in januari. © Marnix Schmidt

Liquidatie

Het moorddadige jaar 2017 begint in Utrecht Overvecht, waar op 12 januari Hakim Chengachi (31) in de portiek van zijn flat aan de Faustdreef wordt doodgeschoten. Het lijkt een afrekening in het criminele milieu, maar al gauw denkt de politie dat het om een vergissing gaat en dat de verkeerde man is doodgeschoten. Drie dagen later worden twee mannen opgepakt die in de Faustdreef in een auto zitten te wachten om nog iemand in dezelfde flat te liquideren. Ook de verdachten van de moord op Chengachi zitten vast en zullen samen met de twee andere verdachten worden berecht, omdat justitie denkt dat ze bij dezelfde groep horen.

Twee dagen later komt de 11-jarige Lindsey Ngo uit Amersfoort om het leven bij een woningbrand in de Gounodstraat. Haar 28-jarige halfzus zou inmiddels tegenover een politie-infiltrant bekend hebben de brand te hebben aangestoken. Ze koestert een diepe wrok tegen haar moeder en heeft al vaker geprobeerd haar huis in brand te steken.

Op 28 februari is Corrie van Barneveld-van den Brink (41) uit Soest vermoedelijk een willekeurig slachtoffer van de Pool Lukasz Z. (31). Als zij naar haar werk bij de Rabobank in Utrecht loopt, wordt ze door de Pool neergestoken. De man ontpopte zich op Facebook als een vrouwenhater en heeft zware psychische problemen.

Op 17 april wordt Farid Souhali (39) uit Houten in Den Haag geliquideerd. Hij is een bekende van de politie. Hij stond ’s nachts op een parkeerplaats toen hij met kogels doorzeefd werd. De daders zijn nog spoorloos.

Asielzoeker

Na een ruzie in Villa Vrede, een opvangplek voor asielzoekers in Utrecht, wordt op 3 mei de Eritrische vluchteling Luel Ymesgen Lebasi (18) in Lunetten doodgestoken door een andere bezoeker van Villa Vrede. De dader slaat meteen op de vlucht en is nog steeds spoorloos. Vorige week maakte de politie bekend dat ze in Ede op zoek is naar een man die bekend is onder de naam Si Mohamed el Harrachi. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat deze 34-jarige Marokkaan in Ede is ondergedoken.

In de eerste week van juni gaat er een schokgolf door Nederland als twee 14-jarige meisjes dood gevonden worden. Op vrijdag 2 juni vindt een voorbijganger het lichaam van Romy uit Hoevelaken in een sloot bij Achterveld, twee dagen later wordt de vermiste Savannah uit Bunschoten dood gevonden in haar woonplaats. Dezelfde week worden twee jongens van 16 en 14 jaar als verdachten aangehouden. De twee zaken, die op het eerste oog bijna identiek lijken, staan los van elkaar.

Volledig scherm Hulpverleners in Breukelen na het schietincident waarbij Jaïr Wessels om het leven kwam. © Michiel van Beers

Op 7 juli wordt de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels (30) doodgeschoten op de carpoolplaats bij station Breukelen. Hij wist zelf al dat zijn leven in gevaar was. De vermoedelijke dader is er vandoor gegaan in een auto die eerder in Utrecht werd gestolen en is nog spoorloos.

Bekijk hieronder de interactieve kaart: overzicht van misdrijven met een dodelijke afloop in de regio in 2017. Tekst gaat verder onder de kaart.

Een 26-jarige bewoner van het Polen-hotel in Maarsbergen vindt op 15 juli zijn 25-jarige Poolse vriendin dood in hun kamer. Ze hebben die nacht ervoor erg veel gedronken, er is ruzie geweest en de vrouw is door haar vriend korte tijd buitengesloten. De Poolse man zit voorlopig vast als verdachte van het doden van zijn vriendin.

Gezinsdrama