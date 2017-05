Moordverdachte Lukasz S. wordt onderzocht in Pieter Baan Centrum

Verschillende gedragswetenschappers gaan bekijken of Lukasz S. toerekeningsvatbaar is en of hij leidt aan een persoonlijkheidsstoornis. Zijn vader heeft eerder in een exclusief gesprek met het AD gezegd dat zijn zoon al jaren kampt met psychiatrische problemen en dat hij tot twee keer toe werd opgenomen. Bovendien toonde de verdachte zich op zijn Facebookpagina een heuse vrouwenhater en dweept hij met zijn nazi-voorvaderen.

Ziektebeeld

Inmiddels heeft hij ook verklaringen aan de politie afgelegd, al willen zowel justitie als advocaat Jaap Stobbe daar niets over zeggen. ,,Hij heeft verklaringen afgelegd”, wil Stobbe wel kwijt. ,,Het onderzoek verloopt natuurlijk wel lastig door zijn ziektebeeld. Bij zijn aanhouding was hij erg in de war. Nadat hij medicijnen kreeg ging het beter.” Op de vraag of de verdachte geen medicijnen gebruikte toen hij de vrouw stak, wil Stobbe geen antwoord geven.

Ook is nog altijd niet helemaal duidelijk wat de Pool precies deed in Utrecht. Bekend is wel dat hij door Europa en Nederland reisde. Zo verbleef hij regelmatig in Apeldoorn en in plaatsen in de Biblebelt. Wel is duidelijk dat hij in de dagen voorafgaand aan de dodelijke steekpartij in een budgethotel in Utrecht verbleef. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats.