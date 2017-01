Morgen schaatsen in Doorn

Komende avond en nacht rijden de eerste wagens met water op de skeelerbaan aan de Wijngaardsesteeg in Doorn de eerste rondjes. ,,Het water wordt in laagjes aangebracht’’, vertelt ijsmeester Theo Schippers. ,,We hebben genoeg aan een paar millimeter, maar hoe dikker hoe beter. Voor 4000 vierkante meter van een paar millimeter hebben 100.000 liter water nodig. We hebben gewerkt in drie ploegen.’’

De ijsbaan in Doorn is meestal de eerste baan die in de regio open gaat. ,,Maar ik denk dat we rond twaalf, een uur het voorbij is’’, verwacht Schippers. ,,Dan wordt het al te warm. Daarom gaan we lekker vroeg open om. Rond Sinterklaas heeft het ook even gevroren, maar toen moesten al halverwege de nacht de zaak afblazen. Het werd te warm.’’