Motie van treurnis tegen VVD-wethouder haalt het niet in Culemborg

'Onbegrijpelijk'

Onbegrijpelijk, vindt Wichgers. Uiteindelijk haalde de motie het niet en nam een meerderheid van de raad het besluit dat de gemeente zelf het beheer van panden professionaliseert. Voor 26 juni moet er hiervoor een concreet plan liggen.



Wat is er aan de hand? Culemborg wilde gemeentelijke gebouwen onderbrengen in een onafhankelijke stichting, die ze zou gaan verhuren. De kosten drukken dan niet meer op de begroting van Culemborg. Dat zou de gemeente, had ze becijferd, jaarlijks acht ton kunnen schelen.



Dat bleek echter niet te kloppen: een deel van het vastgoed was niet meer beschikbaar voor overdracht (omdat het bijvoorbeeld al gesloopt was), het vastgoed dat nog wel overgedragen kon worden was minder waard geworden en de rente was gedaald. Daardoor werd de besparing aanzienlijk minder. De afspraken tussen stichting en gemeente werden opgezegd.