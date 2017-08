Museum Culemborg staat stil bij veertigste sterfdag van Elvis

Overal waar je kijkt, staan spullen die verband houden met The King. Van platen tot zeepjes en van poppen tot de iconische kleding, van dezelfde ontwerper als waar Elvis het vandaan haalde. Maar het dierbaarst blijven toch de spullen die van de zanger zelf zijn geweest. ,,Dat is natuurlijk bijzonder. Zijn originele kleding. De overall die hij op de laatste dag van zijn leven heeft gedragen.”



,,De spullen vind ik via-via. Je moet in Amerika veel met mensen praten”, legt Renée uit. Er moet inmiddels een fortuin in de verzameling zitten. ,,Dat zou kunnen. Ik zou het nog niet voor drie miljoen inruilen. Ik zou het nooit wegdoen. Ik eet liever een snee brood minder dan dat ik mijn Elvisspullen weg doe.”