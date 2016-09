Museum lonkt naar laat werk van Moesman

Het schilderij zonder titel is onvoltooid en dateert van 1978. Op het doek staat een naakte vrouw in extase met balletschoenen aan tegen een rotswand, die zich lijkt te willen afzetten om te springen. Uit haar opengesneden middenrif vliegt een rode vogel. Op de achtergrond is water te zien en een heldere, blauwe lucht.



Het doek is bij de galerie gekomen via een particuliere verzamelaar. De vraagprijs bedraagt 147.000 euro. ,,Een koopje'', zegt galeriehouder Eric Morren. ,,Van Moesman is maar weinig te koop.''



De Onthechting

Op het onvoltooide werk, dat ook wel De Onthechting wordt genoemd en door de Utrechtse surrealist zelf als belangrijk werk is bestempeld, staan nog vaag krijtstrepen.



Aan de haren, het gezicht en de handen is te zien dat het werk nog niet af was. Toch stoort dit niet. Wat vooral opvalt, zijn de heldere kleuren en de ongewone voorstelling.



Oudegracht

Morren hoopt dat het werk gekocht wordt door het Centraal Museum, dat werken van Moesman bezit. ,,Uiteraard hoort dit werk in het Centraal Museum. Moesman woonde van 1940 tot 1967 recht tegenover de galerie aan de Oudegracht.''



Conservator van het Centraal Museum Marja Bosma vindt het werk zeker interessant. ,,We moeten het intern bespreken. De vraagprijs is meer dan ons hele aankoopbudget. Als we het willen aankopen, zullen we fondsen en sponsors moeten benaderen. Gerrit Rietveld, Pyke Koch en Joop Moesman zijn belangrijk voor het museum.''