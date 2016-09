Museum Speelklok koopt topstuk

Toch uitsluitsel in ruzie streek­bus­ver­voer

8:32 Het College van Beroep voor het bedrijfsleven velt toch dit jaar een oordeel in het geschil tussen Connexxion en de Provincie Utrecht. De streekvervoerder is het niet eens met de gunning van het busvervoer rond Utrecht en in Amersfoort aan concurrent Syntus. Dat mag na een aanbestedingsprocedure vanaf 11 december de bussen laten rijden.