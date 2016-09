Muskusratten teisteren Wijk bij Duurstede

,,Warempel, dat kan helemaal niet'', was Van Dalens reactie toen hij een melding kreeg dat iemand in Wijk een muskusrat had zien zwemmen in de gracht. Wijk was jarenlang vrij van muskusratten geweest. Al gauw bleek dat de melding klopte. ,,Vermoedelijk zijn de muskusratten vanuit Duitsland de Rijn afgezakt en bij het hoge water in mei en juni in Wijk over de dijk gelopen en bij het kasteel in een sloot gedoken. Daar hebben ze lekker zitten jongen. In no time heb je dan tientallen muskusratten.''



Opgelucht

Opgelucht is Van Dalen dat hij al twee oude moeren, vrouwtjesratten, in de klemmen had. ,,Die oude moeren zijn de fabrieken. Ze werpen twee of drie keer per jaar een stuk of tien jonge ratten. En die jonge ratten jongen alweer na enkele maanden. Dus als je niet uitkijkt, heb je zo honderden muskusratten.''



,,Muskusratten doen hun naam van waterkonijnen eer aan. Net als konijnen planten ze zich ongekend snel voort'', zegt Charlene Cloo, net als Van Dalen werkzaam bij muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland. ,,Je moet er dan ook bovenop zitten om een plaag te voorkomen.''



Gevaarlijk

,,Zeker voor Wijk zijn muskusratten gevaarlijk. Het zijn echte gravers. Stel dat ze holen en lange gangen in de dijk graven. Met als risico dat de dijk doorbreekt. Dan zou het achterland onder water komen te staan. Maar ook voor boeren leveren ze gevaar op, als de ratten gangen in de oever graven. Die oever wordt minder stabiel. Rijdt er een tractor over, dan kan die in de sloot terechtkomen.''



In een kano speurt Van Dalen de watergangen rond kasteel Duurstede af. ,,Een keutel kan al een aanwijzing zijn.'' Vindt hij een hol, dan trekt hij zijn lieslaarzen aan om klemmen te zetten. In duikers spant hij een fuik om jonge muskusratten te vangen.