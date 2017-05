Muziek en sport tegen terrorisme

Zelfs op Schiphol, waar de beveiliging scherper leek dan gewoonlijk. Röntgencontrole van de handbagage, elektronische bodycheck, gevolgd door handmatige fouillering, een tweede bagagescan, afgerond met een visuele inspectie van de rolkoffer. Er wordt wel beweerd dat de terroristen gewonnen hebben als we toegeven aan de angst. Als dat zo is, fietsen de baardmannen juichend in roze tricots over de luchthaven. Aan de overkant van de Noordzee was het niet anders. Waar tot nog niet zo heel lang geleden de Bobbies ongewapend over straat gingen, werd nu gepatrouilleerd door agenten met een machinegeweer op de borst. Een ander wapen dat massaal werd ingezet: vriendelijkheid. De politieman, de gehoofddoekte douanebeambte, de Pakistaanse taxichauffeur, de beveiligers van het omheinde Millennium Square, ja zelfs de nog altijd vervaarlijk ogende 55-plus skinheads op het plein waren nadrukkelijk wellevend.

De band waarvoor wij de overtocht hadden gemaakt, stond in 1980 al op Pinkpop (en drie jaar geleden in TivoliVredenburg). Maar The Specials, of wat daar drie gestorven bandleden later nog van over is, waren op een wonderlijke manier actueler dan ooit. Hun bijna 40 jaar oude pleidooi voor raciale verdraagzaamheid resoneerde met hernieuwde kracht over het stadsplein toen de band Bob Marleys Redemption Song aanhief. De helende woorden van de nazaat van een slaaf, van voor tot achter meegezongen door het voltallige, goeddeels blanke publiek. Tranen. Vervolgens een nummer over wijlen Margaret Thatcher, ingeleid met de mededeling: ,,Stem niet nog een keer op haar."