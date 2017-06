Muzikale vader en dochter in tv-show Jij&Ik van de EO

Stella (10) en haar vader David gaan tijdens de show de muzikale strijd aan met vijf andere ouder/kind-koppels, die net als zij hebben meegedongen via internet en een plaatsje in de liveshow hebben weten te bemachtigen. Ze kregen daarbij hulp van drie bekende 'best friends': Angela Groothuizen, Victor Reinier en Shaker (Nicholas Singer).

Marco Borsato

Het Utrechtse duo werd door Marco Borsato overvallen met het blije nieuws over hun deelname. Hun spannende weg naar de liveshow is online te volgen op www.NPO.nl/jijenik. Het publiek in de zaal is jury: het aantal mensen dat een staande ovatie geeft, bepaalt uiteindelijk wie de winnaar wordt.