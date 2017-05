Muzikant redt het niet met talent alleen

Van de 3-jarige studie aan de Nederlandse Pop Academie in Utrecht herinnert zangeres Nicole Bus (28), zich de lessen van Eva Simons het best. ,,Ze gaf zangles, wat ik als 18-jarige erg inspirerend vond. Na de zomer was ze plotseling verdwenen. Doorgebroken met haar single, zo bleek later." Bus zag het als een prachtig voorbeeld om nog harder te werken aan haar droom, zangeres te worden. ,,Je ziet op zo'n moment dat alles mogelijk is."

Bus zal samen met andere alumni als producer Boaz van de Beatz, zangeres Sharon Doorson en rapper Diggy Dex te zien zijn op het jubileumfeest in TivoliVredenburg. Tientallen oud-leerlingen en ex-leraren zullen er optreden, maar ook vraaggesprekken voeren en demonstraties geven.

Van hiphop tot jazz

Voor zangeres Eva Simons (33) was het toeval dat ze als zangdocente in 2006 op de school terecht kwam. ,,Ik had mijn conservatorium net afgerond. Een vriendin vertelde dat ze mensen zochten. Vroeger schreef ik al in vriendenboekjes dat ik juffrouw wilde worden, dus ik solliciteerde." Ze herinnert zich vooral de grote variëteit aan studenten en genres. ,,Van reggae tot rock en van hiphop tot jazz: van alles kwam binnen, en iedereen kon je iets meegeven."

Ook rapper Diggy Dex, artiestennaam van Koen Jansen, (37) gaf in 2015 les op de opleiding NPAC. Hij gaf het vak skills. ,,Dat ging over rap, melodie en het schrijven van nummers." Belangrijkste boodschap? ,,Probeer genres te mixen. Maak eens een rap op een reggaebeat. Dat zorgt voor nieuwe inzichten."

Ook gaf Diggy Dex masterclasses over de muziekindustrie zelf. ,,Doordat de opleiding ontzettend breed is, kan iedereen daar wat van leren. Hoe breng je een cd uit? Hoe werk je aan je carrière?" Zelf begon hij - opgeleid tot socioloog - zonder enige kennis van zaken. Met acht vrienden. ,,Wij hebben elkaar geholpen, maar een netwerk zoals je dat op NPAC opbouwt hadden we helaas niet."

Volgens Simons is dat hét voordeel van een muziekopleiding. ,,Je leert op die manier heel veel getalenteerde mensen kennen. Zo geef je je carrière een kickstart." Nicole Bus herinnert zich docent Ad de Jong, door wiens motivatie en enthousiasme ze tijdens haar studie een tour deed door Israël en Palestina. ,,Natuurlijk had ik zelf het talent en het doorzettingsvermogen, maar zonder het netwerk was dat me nooit gelukt."

Docenten Eva Simons en Diggy Dex benadrukken dat enkel talent niet genoeg is. ,,Je zit in een klas met allemaal getalenteerde mensen: je moet op een andere manier opvallen'', aldus Diggy Dex. ,,Het gaat om de drive om het in de muziekwereld te maken. Met talent alleen kom je er niet." Simons vult aan: "Als je talent hebt, moet je alsnog gevoed worden met informatie. Ik had veel talent, maar was blij dat iemand mij op het Conservatorium akkoorden leerde."

Zelfs met de komst van het internet - waar iedereen zijn liedjes kan uploaden en elkaar kan voorzien van commentaar - is de opleiding relevant, zo beargumenteert Simons. ,,Echt professioneel advies van mensen uit het beroepsveld is in de beginnende fase meer waard dan complimenten van anderen.'' Wel biedt het internet de toekomstige muzikanten veel meer kansen. ,,Kinderen van zestien durven tegenwoordig veel meer. Likes en dislikes zijn heel normaal voor hen."

Tegelijkertijd denkt Simons dat er aandacht moet zijn op de opleiding voor de minder leuke kant van de muziekindustrie. ,,De pijn die je voelt als een verkeerd contract hebt getekend. Je kunt leerlingen daar niet tegen beschermen, maar je kunt ze er wel op voorbereiden.''

Toch hebben deze situaties ook een positieve kant, vindt Nicole Bus. ,,Je leert te vechten voor je carrière en door te zetten. Wees niet bang om jezelf te laten zien en hou vol."