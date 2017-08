Mysterieuze zoekactie politiehelikopter Nieuwegein

SPOILER Schreeuwen en high five tijdens Game of Thrones in CineMec

6:45 De deuren van de bioscoopzaal van CineMec in Utrecht zijn nog niet open of Denise Grootendorst en Denise de Vries uit Amsterdam stappen vol ongeloof naar buiten. ,,Oh my god.'' klinkt het uit een van de monden. Een en al verbazing en ontzetting. Hand voor de mond en grote ogen. Ze waren zojuist getuige van de lange slotaflevering van Game of Thrones die op HBO volgend jaar het achtste seizoen in gaat.