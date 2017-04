Na bijna 100 jaar nooit meer naar de C&A op het Vredenburg

update 'Tak-tak-tak. Het hield niet op'

17:12 Het is een uur of 6 in de ochtend als de Voorstraat in Utrecht opeens wakker schrikt van een salvo schoten. Sushirestaurant I Love Sushi wordt onder vuur genomen. Alweer. Bijna op de klok af precies een week eerder was het er ook al raak.