Na bijna twee jaar ziet Arfan zijn vrouw en zoontje weer

Wanneer komen ze nou? Iedere keer als de schuifdeuren in de aankomsthal van luchthaven Schiphol opengingen, liep de hartslag van Arfan Karaki even op. Het vliegtuig uit Istanboel met zoon Laith en echtgenote Zenab aan boord, was al even geleden geland. Tientallen passagiers van dezelfde vlucht stonden inmiddels innig omarmd herenigd met hun familie. Karaki had er weinig oog voor. Hij bleef gefocust op die schuifdeuren.

Totdat daar opeens de kleine Laith opdook met daarachter zijn vrouw Zenab. Het weerzien was indrukwekkend. Laith (5) vloog meteen met uitgestrekte armen naar zijn vader, die van blijdschap geen woord meer kon uitbrengen. Tranen rolden over zijn wangen. Zenab deelde inmiddels mee in de familieknuffel. Drie intens gelukkige mensen die elkaar omhelsden en huilden.

Het geduld van de familie is beloond. Karaki arriveerde ruim anderhalf jaar geleden in Utrecht. In de stroom van ontheemden op de vlucht voor de oorlog, belandde hij in de noodopvang in de Jaarbeurs.

Daarna begon een zwerftocht langs azc's in ons land. De hereniging met zijn gezin duurde langer dan Karaki verwachtte. Hij heeft inmiddels een verblijfsstatus en de toezegging dat er een woning beschikbaar komt in Culemborg. Daar wil Karaki met zijn familie een nieuw leven beginnen. Karaki wil net als in Damascus weer voor de klas al natuurkundeleraar.