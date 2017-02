Na Céline Dion en 50 Cent nu ook zanger Henk Dissel (25) op de bühne

VideoDe Zeister zanger Henk Dissel (25) viert zijn tienjarig jubileum met een concert voor 5.500 man in de Afas Live Hall in Amsterdam. Dat is een droom die uitkomt voor Dissel, die als jongetje van vijf al zeker wist dat hij beroemd zou worden.

Dissel heeft al regelmatig voor grote zalen gestaan, onder meer met Lee Towers, de Toppers en Lange Frans, maar nog nooit alleen.

Zijn eerste eigen grote concert, dat op 8 april plaatsvindt, is dan ook de kroon op zijn werk. ,,Dat ik tien jaar in het vak zit willen we groots vieren. Ik heb de Heineken Music Hall (nu Afas Live Hall red.) gekozen omdat het een bekende en grote concertzaal is in Nederland. Ik heb wel eigen concerten gegeven voor 1.800 man. Maar dit is drie keer zo groot.''

Eigen liedjes

Tijdens het concert laat hij veel van zijn eigen (Nederlandstalige) liedjes horen. ,,Xander de Buisonjé is gastartiest. Daar zing ik een duet mee. Verder is het echt een show van mijzelf. Mensen komen voor míjn liedjes.''

Het publiek is een bonte verzameling van mensen. ,,Het grootste gedeelte is tussen 15 en 25 jaar. Maar ook een groot deel, misschien wel 40 procent, is 40 plus. Voor hen zing ik ook wat liedjes van vroeger, zoals een liedje van Tina Turner. Sinds kort heb ik een eigen platenmaatschappij. Daarin begeleid ik een artiest: Theodoor. Die geef ik ook een kans in mijn concert.''

Quote Het grootste gedeelte is tussen 15 en 25 jaar. Maar ook een groot deel, misschien wel 40 procent, is 40 plus Henk Dissel

Dissel is dag en nacht bezig met zijn grote jubileumconcert in Amsterdam. ,,Ik bemoei me overal mee, tot aan het licht in de zaal.''

Zenuwen heeft hij ook al. ,,Het wordt zeker emotioneel. Het is altijd mijn droom geweest om een groot concert te geven. Van de week was ik even in de Heineken Music Hall. Als ik door de gang loop, zie ik dat Lionel Ritchie, Céline Dion en 50 Cent er hebben gezongen. Binnenkort komt daar een foto van Henk Dissel bij, náást 50 Cent. Ik ben nog maar 25 jaar. Het is best bijzonder als je zo'n zaal gaat vullen.''

Quote Ik ben nog maar 25 jaar. Het is best bijzonder als je zo'n zaal gaat vullen Henk Dissel

Genieten