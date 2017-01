‘Na een buikoperatie moet je ’n kind niet hard laten lachen’

interviewDriebergenaar Coen Abbenhuis (58), voorheen directeur van omroep KRO-NCRV, is sinds begin van dit jaar de baas van Stichting Clini-Clowns in Amersfoort. ‘Onze clowns doen geen act, maar spelen in op wat een kind nodig heeft.’

,,Gisteren nog, heel hard. Ik was bij een training van een aantal van onze clowns. Heerlijk die sfeer, dat improviseren. Tot nu toe heb ik elke dag gelachen, al zijn we uiteraard ook een serieus bedrijf waar gewoon gewerkt wordt. Ik wilde graag een baan met mensen die iets goeds doen voor mens, natuur, of samenleving. En die een andere kijk hebben op dingen. Dan zit je hier goed. Natuurlijk ben ik pas sinds 2 januari directeur bij CliniClowns, maar het voelt alsof ik er al heel lang ben.’’

,,Daar ben ik geboren. Mijn vader werkte er voor een import/exportbedrijf. Ik heb Japans geleerd, maar daar is niets van over. Vorig jaar ben ik voor het eerst terug geweest. Ik herkende de geuren niet meer, maar de taal klonk vertrouwd. Op mijn vierde gingen we terug naar Nederland. Toen ik een keer door rood reed, zag een agent dat. Hij vroeg om naam en geboorteplaats. Ik zei naar waarheid ‘Tokyo’. ‘Wil jij soms de lolbroek uithangen?’ was zijn barse reactie.’’



BETER VOELEN

,,We horen vaak van ouders dat het zo veel betekent voor hun kinderen. CliniClowns bieden afleiding en plezier aan kinderen die ziek zijn of een beperking hebben aan en onze CareClowns doen dat aan mensen met dementie. Ze kunnen angst, spanning en pijn even vergeten. Kinderen gaan zich beter voelen, ouderen zijn beter aanspreekbaar. Maar hard lachen kan niet áltijd. Net na een buikoperatie is ’t geen goed idee.’’

DUIVEL

,,Ik ben van huis uit katholiek, maar getrouwd met een protestants meisje. Ja, ik ken het spreekwoord over de duivel die slaapt tussen twee geloven op één kussen. Maar bij ons gaat het prima. In de kern zijn alle geloven veel minder verschillend dan men wil doen geloven. Het komt altijd neer op liefde en naastenliefde.’’

MISVATTING (1)

,,Dat onze clowns een ingestudeerde act doen. Dat is niet zo. Het zijn professionals met minstens 4 jaar opleiding, die heel goed kijken wat een kind op dat moment nodig heeft. Ze zien dat zó scherp. Ingetogen of uitbundig, met grap of schouderklop. En als een kind boos is, dan kan de clown daar ook even in meegaan.’’

ACHTERBAKS

,,Ik maak me boos als mensen oneerlijk en achterbaks zijn en alleen vanuit eigenbelang redeneren. Ik vind het niet erg als mensen een andere mening hebben en daar stevig voor uitkomen, maar wel graag met open vizier en vanuit eerbare motieven.’’

OMROEPBAAS

,,Ik verdiende als directeur van de NCRV, later KRO-NCRV, ruim twee ton en was een van de best verdienende omroepbazen. Maar ik ben niet doof voor de discussie over wat er wel en niet mag met publiek geld. Ik heb eerst vrijwillig 10 procent ingeleverd en het salaris is later aangepast aan de balkenendenorm. Maar het blijft bestuurlijk werk waar ook een bepaald salaris bij hoort.’’

,,Ik verdien bij CliniClowns iets boven een ton en heb dus ongeveer de helft ingeleverd. Daaruit blijkt dat geld voor mij niet doorslaggevend is. Inhoud en waar de organisatie voor staat, is veel belangrijker. Het werk moet maatschappelijk iets toevoegen en ik moet eraan bij kunnen dragen.’’



DRIEBERGEN

,,Toen ik bij de omroep ging werken, zochten we woonruimte. Hilversum was ons te groot en zielloos. In Driebergen betrokken we een mooi huis met het idee dat het niet voor lang zou zijn. We wonen er alweer 22 jaar. Centraal gelegen, een fijn dorp, en op de Heuvelrug. Mijn vrouw Erica en ik wandelen er graag. ’’

VRIJHEID

,,Ik ben niet een baas die om de tien minuten aan het bureau verschijnt om te controleren of je aan iets gedacht hebt. Ik geloof in vrijheid, binnen kaders. Zelf beslissen en als je tegen de kaders aan stoot, is overleg nodig. Verder ben ik geen directeur op afstand, maar betrokken en aanspreekbaar voor iedereen. Voor personeel én de mensen waarvoor we het allemaal doen.’’

ALYSHA

,,Toen ik hier een paar dagen werkte kwam de 10-jarige Alysha langs met haar ouders. Ze had een zware hartoperatie ondergaan en in het ziekenhuis hadden de CliniClowns haar er doorheen getrokken. Nu gaat het weer goed en om iets terug te doen is ze mobieltjes gaan inzamelen. In korte tijd had ze er 1200 bij elkaar en wij kregen de opbrengst. Van ziek kind naar actievoerder. Dat ontroert me. We zijn afhankelijk van giften, want we krijgen geen subsidie.’’

MISVATTING (2)

,,Het zijn geen vrijwilligers die de grappen en grollen maken en het is niet allemaal gratis. Medewerkers en clowns moeten worden betaald en er zijn onkosten. Jaarlijks is zo’n 13 miljoen euro nodig. Gelukkig is de samenleving bereid dat te betalen.’’

,,Ik ben bij de NCRV gaan werken om me in te zetten voor een betere samenleving. Ik heb er 10 jaar met veel plezier gewerkt. Toen kwam de fusie met de KRO en moest ik onder druk van bezuinigingen helaas veel mensen ontslaan. Dat was het minder leuk. In 2016 vertrok ik na een vertrouwensbreuk binnen de directie. Ik ga daar niks meer over zeggen. Iedereen begrijpt wat dat is. Het bracht ook goeds, want ‘t opende de deur naar de CliniClowns.’’

STEM

,,Ik ontmoette Erica in studentensociëteit Unitas in Utrecht. Ze hoorde mijn stem en werd erdoor geraakt. Ze was met een goede vriend van me en die stelde ons aan elkaar voor. Vrij snel zijn we gaan samenwonen, later getrouwd. Erica is een mooie vrouw, maar ik viel vooral op haar stralende lach, levensvreugde en energie. We zijn nog steeds soul-mates.’’

,,Naast fietsen en wandelen mediteer ik graag. Dat kan in een bos op een bankje, maar ook op kantoor. Op zoek naar het diepste stuk in mezelf. En ik ben mijn creatieve kanten gaan ontwikkelen: beeldhouwen, schilderen en pianospelen. Dat laatste is bij gebrek aan talent na drie jaar gestopt, maar beide andere hobby’s heb ik nog steeds. Iets creëren is prachtig.’’

DOEL

,,Zorgen dat Nederland zich realiseert dat het werk van onze clowns meer is dan een leuk moment, maar echt van belang voor de zorg. Maar de ultieme droom is dat we niet meer nodig zijn en dat elk ziekenhuis en elke zorginstelling zelf voldoende zorgt voor afleiding, plezier en oprecht contact. Maar eerlijk gezegd zie ik dat niet zo snel gebeuren.’’