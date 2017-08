Na lang uitstel kan nieuwbouw RIVM dit najaar beginnen

Overeenstemming

Woordvoerder Frank Wassenaar van het Rijksvastgoedbedrijf bevestigt dat overeenstemming is bereikt over de kosten, maar wijst erop dat de handtekening onder de nieuwe afspraken nog niet is gezet. Over de hoogte van de meerkosten wil hij niks zeggen. Hetzelfde geldt voor de verdeling van de meerkosten over de twee partijen.



Als gevolg van de extra bouwkundige maatregelen en het geschil over de verdeling van de meerkosten is de nieuwbouw pas in de tweede helft van 2021 gereed. Drie jaar later dan gepland.