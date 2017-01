Na Parijs, New York en Sydney ook Utrecht een spoorpark

In Parijs en New York gaat het om voormalige spoor­viaducten, die zijn veranderd in hooggelegen wandel- en verblijfsgebieden. Wat in Utrecht gebeurt is net zo bijzonder: een in onbruik geraakt stuk spoorbaan vrijwaren van nieuwbouw en ombouwen tot een groene wandel- en fietsroute.



Morgen wordt het Oosterspoorbaanpark geopend en het is daarom niet vreemd dat Utrecht nu al wordt geschaard in de lijst met metropolen die ook voormalige spoorlijnen een mooie bestemming gegeven.



Akke Bink, omwonende en één van de initiatiefnemers van het park: ,,Dat deze vergelijking nu al wordt gemaakt, vinden we heel stoer. We zijn erg trots dat het idee werkelijkheid is geworden.''



Onbruik

De Oosterspoorbaan werd aangelegd in 1874 en raakte vijf jaar geleden in onbruik. Op initiatief van omwonenden maakte de gemeente er een stadspark met wandel- en fietspad van. De portalen bleven en ook de spoorstaven zijn gebruikt, waardoor de oude functie duidelijk zichtbaar is.



Bink is landschapsarchitect en bezocht High Line Park in New York. ,,Het is een toeristische attractie geworden. Er komen veel wandelaars en er is horeca. Ik weet nog niet hoe het in Utrecht gaat uitpakken, maar ik verwacht dat het een mooie route naar de binnenstad wordt. Het Oosterspoorbaanpark is breder dan in New York, omdat het groen naast de spoorlijn er ook bij betrokken is.''



Potentie



Directeur Ronald Besemer van Tourisme Utrecht moet het nieuwe park nog ontdekken, maar ziet potentie. ,,Het past goed bij het thema live like a local: buiten de prachtige binnenstad is het ook heel leuk. En het gebruik van industrieel erfgoed is erg populair.''