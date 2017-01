Na wikken en wegen toch nieuwe alpaca's op kinderboerderij

Het was volgens Siks geen makkelijke beslissing om na de dood van alpaca's Scooby en Appie weer over te gaan op de koop van nieuwe dieren. ,,Het was wikken en wegen. We wilden er zeker van zijn dat de dieren lang gezond blijven. Daarom hebben we ervoor gekozen de alpaca's te kopen van een erkende fokker. Ook staat er nu een dierenarts achter ons die veel verstand heeft van deze beesten."

Afgelopen oktober ging het namelijk mis met de alpaca's Scooby en Appie. ,,We konden niks doen aan de ziektes die ze hebben gekregen, maar het is wel fijn dat we ons nu wat meer weten over de dieren. Hierdoor voelen we ons zekerder over de zorg."