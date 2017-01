Na zeven jaar bordje 'fairtrade' in Houten

'Britse padvinder misbruikt in Baarn in 1985'

9:40 De Britse politie heeft een getuigenoproep gedaan in verband met een misbruikzaak die zich in de zomer van 1985 in Scoutcentrum Buitenzorg in Baarn zou hebben afgespeeld. Het slachtoffer, een destijds 11-jarige jongen, stapte in maart vorig jaar naar de politie, meldt de BBC.