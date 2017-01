Naakt en sport gaan goed samen

Topatleten, gewend om hun dagen zwoegend en zwetend in weinig flatteuze kleding door te brengen, tonen gretig hun afgetrainde (half)naakte lijven in glossy fotoshoots. Een enkeling belandt met een nietje in de buik in Playboy (bestaat dat eigenlijk nog?) Amateurteams (m/v) poseren bloot voor kalenders waarmee ze geld voor hun club verdienen. Naakt en sport gaan nou eenmaal goed samen. Je bent jong, topfit, vertrouwd met je lichaam. En uit de wandelgangen van de olympische dorpen weten we dat de hormonen er tegen de plinten klotsen.

Sportnaakt levert doorgaans plaatjes op die sexy zijn, juist omdat ze nadrukkelijk ní­et aan erotische clichés voldoen. Atleten zijn stoer en gehard. Gewend de sport serieuzer te nemen dan zichzelf. Hebben lichamen die getekend zijn door blessures en niet noodzakelijk behept met modellenmaten. Probeer dan maar eens zwoel als de huidige first lady in de lens te loeren: met geknepen ogen, getuite lipjes en zo'n smachtende blik. Gaat niet. Sportbloot is altijd fris, vrolijk en met een gezond blosje.

Blote bips

Als gezegd: niemand kijkt er nog van op. Helemaal niemand? Nou, een voetbalbestuurder biedt moedig weerstand tegen de oprukkende normvervaging in de sport. De voetbalvrouwen van SVF uit Cothen, parel aan de Kromme Rijn, lieten zich in de bijna blote bips fotograferen toen ze een bezoek brachten aan de plaatselijke brandweerkazerne.



Het kiekje was als souvenir bedoeld voor de stoere, Cothense brandweermannen. Maar ook die beschikken tegenwoordig over Facebook, dus de foto lekte uit. Niets aan de hand. Ware het niet dat de voorzitter van SVF op de site van de vereniging helemaal op de dames losgaat. 'Een stuk naïviteit is (...) aan de orde', oordeelt hij. Al gaat die kwalificatie vooral voor hemzelf op. Want dankzij zijn opgewonden bericht van de voorzitter is die onschuldige billenfoto een heus media-/internetfenomeen geworden.



Mijn advies: een leuke kalender van de SVF-vrouwen. Kraait er geen haan meer naar. En is de clubkas gespekt.