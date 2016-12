Naar rechter om komst van Jumbo in De Meern

Vrijdag dient daarover voor de Utrechtse rechtbank een kort geding.



Hans Geveling bv exploiteert het Albert Heijnfiliaal in het winkelcentrum in De Meern. Met het kort geding wil het bedrijf de komst van de Jumbo naar het Mereveldplein tegenhouden.



Deze supermarkt, die nu nog gevestigd is aan de Meerndijk, wil in het pand van de Vomar Voordeelmarkt z'n intrek nemen. Het is de bedoeling dat de Jumbo komend voorjaar open gaat.



Advocaat H.H. van Gaal van het Arnhemse advocatenkantoor Van Goud vertegenwoordigt Hans Geveling in het kort geding. ,,Mijn cliënt heeft liever geen Jumbo supermarkt. Dat is een rechtstreekse concurrent'', zegt hij. ,,Een omzetdaling ligt dan voor de hand.''



Goede kans

Van Gaal denkt op basis van de huurovereenkomst de komst van de Jumbo tegen te kunnen houden. Dat zou strijdig zijn met bepalingen in de huurovereenkomst. Het staat er niet letterlijk in, zegt hij: ,,Maar zo interpreteren we het wel. We denken in deze zaak een goede kans te hebben.'' De Vomar is ook een supermarkt, beaamt Van Gaal. ,,Maar dat is een discounter met een andere cliëntengroep. De Jumbo is veel meer een directe concurrent.''



Winkelcentrum Mereveldplein is eigendom van Hoorne Vastgoed uit Uitgeest. Concreet wil Hans Geveling dat de rechter Hoorne Vastgoed verbiedt de winkelruimte van de Vomar te verhuren aan de Jumbo.



Grootscheepse verbouwing

Hoorne kon gisteren, ondanks herhaalde verzoeken, niet reageren op het komende kort geding en de eis van Hans Geveling bv. Hoorne nam het wijkwinkelcentrum in januari 2013 over van de toenmalige eigenaar NSI.



Ruim twee jaar later ging de eerste paal de grond in voor een grootscheepse verbouwing, waarbij ook ruimte werd geschapen voor de komst van de Vomar.



De Vomar kon gisteren geen antwoord geven op de vraag waarom de discounter nu vertrekt uit het winkelcentrum.