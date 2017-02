Naast Pegida wil ook Utrecht Bekent Kleur zondag demonstreren

Vluchteling Arfan Karaki wacht nog altijd op woning in Culemborg

20:37 De Syrische vluchteling Arfan Karaki, die anderhalf jaar geleden in Utrecht aankwam, wacht nog altijd op zijn toegezegde woning in Culemborg. Deze maand wordt hij herenigd met zijn familie, maar ze moeten voorlopig naar een opvangcentrum in Winterswijk.