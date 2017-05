Naast winkels ook woningen bij nieuwe Kwinkelier in Bilthoven

De gemeente De Bilt is akkoord met de verkoop van het grasveld naast winkelcentrum De Kwinkelier in Bilthoven. Onderdeel van de afspraken is dat er niet alleen winkels komen, maar ook twintig woningen in de richting van de Julianalaan.

De gemeente sloot deze week de koopovereenkomst met de eigenaar van De Kwinkelier. De hoop van vele winkeliers en Bilthovenaren is dat hiermee een belangrijke stap is gezet naar vernieuwing en herontwikkeling van het verloederde Bilthovense winkelcentrum.

Met de verkoop van het grasveld moet een goede loopverbinding tussen de Julianalaan en De Kwinkelier tot stand komen. De grond wordt in twee delen voorwaardelijk geleverd. In eerste instantie wordt alleen de grond verkocht die nodig is om nieuwe winkels te realiseren aan de Albert Heijnzijde en aan de kant van het plein naast Hartman Optiek. Het tweede deel van het grasveld, dat vooral van belang is om een goede aansluiting van De Kwinkelier op de Julianalaan te realiseren, wordt geleverd als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Quote Het belang van de ondernemers is dat de vooruitgang zichtbaar is Jan van Triest, huurdersbelangenvereniging

Zodra de ruimtelijke procedures doorlopen zijn, gaat de eigenaar van start met het vernieuwen van enkele panden aan het grote plein op De Kwinkelier. ,,Het gaat om de leegstaande panden’’, laat Hedde Stegenga namens de eigenaar Real Estate Invest II weten. ,,Dat is één van de vier hoeken. Een kwart van de panden dus. De rest van de panden is in gebruik, dus die gaan we renoveren.

Appartementen

In de richting van de Julianalaan komen winkels én woningen. ,,Dat was niet het oorspronkelijke plan. Het bestemmingsplan geeft daar winkelruimte aan. Maar op verzoek van de gemeente komen er ook woningen. Dit omdat er anders te veel winkelvoorraad zou zijn. Volgens Stegenga komen er twintig appartementen.

De eigenaar begint met de bouw van deze nieuwe winkels en woningen, als de Kwinkelier grotendeels is gerenoveerd. ,,Ook dat is op verzoek van de gemeente.’’ Parkeren onder De Kwinkelier blijft de komende jaren gratis.