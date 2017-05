Nacompetitie: welke clubs kunnen nog promoveren of degraderen?

DOVO

Volledig scherm DOVO-trainer Gert Kruys. © Herman Stöver Het Veenendaalse DOVO start vanavond aan de nacompetitie, waarin de ploeg van trainer Gert Kruys de lang gekoesterde promotie naar de derde divisie hoopt af te dwingen. DOVO speelt de eerste wedstrijd vanavond in en tegen Noordwijk (20.00 uur).

De return aan de rode zijde van sportpark Panhuis is volgende week dinsdag, omdat Noordwijk zaterdag de bekerfinale speelt. Ook dan is de aftrap om 20.00 uur. Mocht DOVO de eerste ronde doorkomen, dan wacht de winnaar van de wedstrijd SteDoCo - CSV Apeldoorn. Bij SteDoCo staat voormalig DOVO-doelman Ritchie Steinmann tussen de palen.

Hercules

Volledig scherm Eric Speelziek. © Foto Ruud Voest De Utrechtse derdedivisionist Hercules, dat zondag periodekampioen werd, speelt morgenavond de eerste wedstrijd om promotie naar de tweede divisie. De gerenommeerde tweededivisionist Spakenburg komt op bezoek op Voordorp, dat morgenavond zal uitpuilen van het publiek.

Het eerste fluitsignaal in Utrecht klinkt om 20.00 uur. Zaterdag reist de formatie van Eric Speelziek naar Spakenburg voor de return, waar om 16.00 uur wordt afgetrapt. Bij succes staat Hercules in de finaleronde tegen de winnaar van Rijnsburgse Boys - Westlandia. In de competitie verloren de Utrechters twee keer van Westlandia.

De Meern

Volledig scherm Vertrekkend trainer Rob Zomer. © Marnix Schmidt De kersverse periodekampioen De Meern trapt donderdagavond in eigen huis de tournee af voor promotie naar de derde divisie (zondag). Mocht dat lukken, dan wordt De Meern komend seizoen mogelijk de derde Utrechtse ploeg in die klasse. Daarvoor moet in de eerste ronde wel worden afgerekend met Juliana'31 uit Malden.

De Meern speelt donderdag eerst thuis (20.00 uur) en reist zondag naar Malden - onder de rook van Nijmegen - voor de return. Mocht het elftal van scheidend coach Rob Zomer de eerste ronde doorkomen, dan wacht in de finale een tweeluik met de winnaar van het duel tussen Oss'20 en Woezik.

Belissingswedstrijden

Nacompetitie of niet, aanstaand weekeinde staan er ook twee beslissingswedstrijden op het programma. Op zaterdag treffen de derdeklassers Bunnik’73 en DEV Doorn elkaar op het veld van SO Soest. Klassenbehoud staat op het spel. De winnaar mag zich nog via de nacompetitie proberen te handhaven, de verliezer degradeert rechtstreeks. Een dag later, op het veld van JSV Nieuwegein, maken Houten en Vriendenschaar in een rechtstreekse confrontatie uit wie zich kampioen mag noemen van de derde klasse D zondag. De verliezer speelt nacompetitie.

Zaterdag

Voor de eerste klasse en lager barst het nacompetitiegeweld komend weekeinde echt volop los. Te beginnen op zaterdag, als Geinoord uit Nieuwegein voor lijfsbehoud in de eerste klasse de heenwedstrijd speelt in en tegen Marken. Drie ploegen uit de derde klasse D strijden om promotie naar de tweede klasse: Focus’07, IJFC en Benschop. Focus’07 treft in de eerste ronde Be Fair uit Waddinxveen en speelt eerst thuis. IJFC gaat op bezoek bij AH’78 uit Huizen en Benschop neemt het in Hilversum op tegen Altius. Een week later zijn de returns.

Tweedeklasser VRC uit Veenendaal wil degradatie naar de derde klasse voorkomen en begint met een uitwedstrijd tegen Stroe. Plaatsgenoot SV Panter hoopt daarentegen naar de tweede klasse te promoveren en ontvangt FC Horst uit Ermelo. Ook voor Everstein wacht een spannende periode. De formatie wil degradatie uit de derde klasse voorkomen en reist zaterdag naar het Brabantse Wouwse Plantage voor de ontmoeting met FC Rimboe.

Voor promotie naar de derde klasse komen liefst zes regionale ploegen in aanmerking. In de eerste ronde van de nacompetitie staan Voorwaarts - DVSU, FZO - Veenendaal en VVA Achterberg - Hercules op het programma.

Zondag

Op zondag staan AGE-GGK uit Rotterdam en PVCV tegenover elkaar voor promotie naar de tweede klasse. PVC neemt het voor hetzelfde doel op tegen Wilhelmus uit Den Haag. SV Zeist speelt thuis tegen Achterveld voor behoud in de derde klasse. UVV - Waterwijk gaat om promotie naar de derde klasse en in het duel VSC - Atletico Club Amsterdam willen beide ploegen degradatie naar de vijfde klasse voorkomen. Sporting Almere - Brederodes gaat om behoud in de vierde klasse en BSM uit Bennekom ontvangt SVF uit Cothen voor promotie naar de vierde klasse.

