Nathan Bijl en Loed Keizer naar FC Lienden

Ca­tha­rij­ne­con­vent helpt bij registratie van het rijke protestante leven

11:50 Dat het 'rijke roomse leven' veel mooie kerkelijke spullen voortbracht weet iedereen. Maar de gedachte dat het in de protestante kerken maar een kale boel is, berust op een vooroordeel. Dat laatste zegt Anique de Kruijf, hoofd van de afdeling erfgoed in kerken en kloosters van Museum Catharijneconvent in Utrecht.