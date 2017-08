Natuurgenezeres ontkent rol bij dood slachtoffer

UpdateNatuurgenezeres Sara G. zegt dat ze geen ibogaïne heeft gegeven aan de Zweedse vrouw die in februari in haar huis in Kockengen overleed. Volgens haar advocaat moet haar 'assistent' Tom B., die op de vlucht is, dat hebben gedaan.

Sara G. was niet in de praktijkruimte aanwezig toen de Zweedse vrouw onwel werd, heeft ze tegen haar advocaat gezegd. Tom B. kwam in paniek de woonkamer binnen toen het misging in de praktijk. Sara G. heeft vervolgens het alarmnummer gebeld. Toen de hulpdiensten arriveerden, was zij verdwenen.

Tom B. was er nog wel en gedroeg zich volgens de politie heel zenuwachtig. Ook zou hij geprobeerd hebben iets te verstoppen.

De Ier Tom B. werd gearresteerd maar na een dag weer vrijgelaten. ,,Schandalig'', noemt haar advocaat Souren dat. ,,Mijn cliënt was helemaal niet in de buurt toen de vrouw behandeld werd. B. is verdwenen en mijn cliënt staat hier terecht, terwijl zij er niks mee te maken heeft.''

Gevaarlijke bijwerkingen

Sara G. werd in 2014 al veroordeeld voor het in hulpeloze toestand achterlaten van cliënten die ze met ibogaïne behandelde. Dat middel helpt ontwenningsverschijnselen bij alcohol- of drugsverslaving te temperen, maar heeft ook gevaarlijke bijwerkingen, zoals hallucinaties. Een Zwitserse man liep destijds na een behandeling door 'de heks van Kockengen' de snelweg op en overleed.

Sara G . blijkt nu, ondanks een verbod van de rechter, haar praktijk elders in Kockengen te hebben voortgezet.

Sara G. sloeg na het incident op de vlucht, maar werd met een internationaal arrestatiebevel in Duitsland opgespoord en gearresteerd. Volgens haar advocaat Souren ging ze er vandoor omdat ze alle schijn tegen had. ,,Ze was bang voor precies datgene wat er nu is gebeurd. Gezien haar verleden wist ze dat de verdenking meteen op haar zou komen te liggen. Dat is dus uitgekomen, terwijl Tom B. de man is die ze moeten hebben.’’

Daarmee wil Souren niet zeggen dat Sara G. de behandelingen met ibogaïne helemaal had afgezworen. ,,Dat durf ik inderdaad niet zo hard te stellen’’, zei Souren na de rechtszaak.

Meer mensen

Het Openbaar Ministerie (OM) is nog volop aan het onderzoeken of Sara G. de afgelopen jaren na haar straf meer mensen heeft behandeld met het omstreden middel. Het OM gaat in ieder geval drie mensen die bijh aar in behandeling waren, horen als getuige. Ook gaat er een rechtshulpverzoek naar de Zweedse justitie om de familie van het slachtoffer te horen.