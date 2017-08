Natuurgenezeres weer vervolgd voor doodslag

Natuurgenezeres Sarah G. wordt opnieuw vervolgd voor doodslag op een patiënt. Op 3 februari overleed een 49-jarige vrouw uit Zweden na een behandeling in Kockengen met ibogaïne door G. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte.

De Zweedse vrouw overleed op 3 februari in Kockengen, maar dat was volgens het Openbaar Ministerie niet in de woonboerderij waar G. eerder praktijk hield. De vrouw zou wel als een rechtstreeks gevolg van een behandeling door G. met ibogaïne zijn overleden.

Onderzoek op de vrouw wees al snel op een omstreden behandeling door de natuurgenezeres, die in 2014 al werd veroordeeld voor soortgelijke praktijken. Toen de politie de vrouw enkele dagen na het overlijden van de Zweedse wilde arresteren, was G. al uitgeweken naar Duitsland. Met een Europees arrestatiebevel werd ze daar op 27 februari aangehouden en uitgeleverd aan Nederland.

Onder vrachtwagen

De 58-jarige vrouw wordt ook wel de heks van Kockengen genoemd. Ze had jarenlang een praktijk in Kockengen en het is niet de eerste keer dat ze voor de rechter moet verschijnen voor een behandeling met de drug ibogaïne met dodelijke afloop. In 2014 werd zij veroordeeld tot 141 dagen celstraf.

Hoewel ze voor het grootste deel werd vrijgesproken voor schuld aan de dood van een of meer van haar patiënten, meende de rechter wel dat haar praktijken dubieus waren. G. werd veroordeeld voor nalatigheid in het begeleiden van haar klanten. Ze liet een 28-jarige Zwitser in hulpeloze toestand in zijn hotel in Breukelen achter nadat ze hem met ibogaïne thuis had behandeld. Onder invloed van hallucinaties liep hij de snelweg op en werd doodgereden door een vrachtwagen.

Ook andere klanten liepen verwondingen op en één van hen overleed na een behandeling bij G. in haar woonboerderij in Kockengen.

Levensbedreigende bijwerkingen

G. moet volgende week dinsdag voor het eerst in deze nieuwe zaak voor de rechter verschijnen. Behalve doodslag wordt haar ook verweten dat ze tegenover het slachtoffer zou hebben verzwegen dat ibogaïne levensgevaarlijke bijwerkingen heeft. Ook zou zij onjuiste informatie hebben gegeven aan de hulpdiensten, die werden ingeschakeld toen het slachtoffer onwel werd.

Samen met G. werd in februari nog een tweede verdachte aangehouden, een assistent van de natuurgenezeres. Die moest toen worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Inmiddels meent het OM wel voldoende bewijs tegen hem te hebben. Deze tweede verdachte is echter na zijn vrijlating spoorloos verdwenen.

Volgens advocaat Peter Souren van G. is de rol van deze verdachte aanzienlijk geweest. Verder wil hij niet op de zaak vooruit lopen.